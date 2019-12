GLI ALLAGAMENTI

TREVISO Una pioggia torrenziale, il terreno già intriso d'acqua. E dalle colline alla pianura, frane e allagamenti. Non solo nell'opitergino, ieri mattina, la pioggia ha causato forti disagi anche a San Biagio di Callalta, Carbonera, Breda, Asolo, Vittorio Veneto, Nervesa. Fino a Treviso, a ridosso del centro. Lo stato di criticità sulla rete idrografica minore diramato venerdì dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, con particolare attenzione per il bacino Piave-Pedemontano e per l'asta del Livenza, è stato confermato dai fatti. Le precipitazioni intense hanno messo in crisi la parte più orientale della provincia, non risparmiando però Treviso, l'hinterland e diverse zone della Pedemontana.

CAPOLUOGO E DINTORNI

A Treviso, in viale Vittorio Veneto, acqua nei fossati laterali vicina alla tracimazione, con i volontari della Protezione civile che hanno tenuto monitorata da vicino la situazione. Volontari usciti addirittura con i sacchi di sabbia per tenere sotto controllo la fuoriuscita del Meolo a Rovaré di San Biagio di Callalta: a memoria dei residenti, nel centro del paese, il corso d'acqua non era mai arrivato a tracimare. Eppure le forti piogge di ieri mattina hanno messo in crisi tanto le campagne, allagate, che il centro abitato: acqua a livello strada, necessarie barriere per scongiurare il peggio. Terreni zuppi, campi e vigneti come acquitrini, fossati e canali stracolmi. Incapaci di reggere anche solo un'ora di pioggia, secondo qualche cittadino che a Breda se la prende con chi avrebbe dovuto fare manutenzioni periodiche e a suo dire, visto il risultato, non l'ha fatto: sul banco degli imputati, il consorzio di bonifica. A Carbonera l'acqua ha raggiunto anche alcune abitazioni, a Preganziol la protesta monta via social e c'è chi posta la stradina di casa completamente allagata, tanto da rischiare di non poter uscire. E punta il dito contro il Comune: «I fossi dovevano essere puliti a settembre, siamo a dicembre e non è stato fatto ancora nulla».

POMPIERI IMPEGNATI

Quindi gli episodi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati ad Asolo per un prosciugamento: l'intervento in mattinata in via Dei Cavai. Quindi Vittorio Veneto, dove alle 11.30 gli uomini del 115 sono dovuti intervenire con una squadra per un problema di chiuse che non si aprivano in un canale di via Postumia. Pioggia e anche raffiche di vento, mix pericoloso quando il terreno è fradicio: in via Ugo Sacco, a Bavaria di Nervesa, una quercia di grosse dimensioni si è schiantata di traverso alla carreggiata, costringendo i pompieri alla rimozione.

IL VERSANTE FRANE

Continuando verso nord, non è andata meglio in Pedemontana: una frana ha costretto alla chiusura la strada che porta a Collagù, sul lato di Soligo. Un grosso masso è precipitato insieme a terreno e altri detriti sulla carreggiata, l'accesso a Farra è stato comunque garantito, ma l'ennesima frana ha dimostrato ancora una volta che il patrimonio collinare è tanto affascinante quanto fragile. Stessa situazione anche sui versanti del Cansiglio con diversi smottamenti che per fortuna non avrebbero riguardato strade principali ma al più mulattiere. Più una situazione di pericolo potenziale che di disagio vero e proprio anche se la situazione andrà in ogni caso monitorata con attenzione. In serata, via social, le immagini di frane e allagamenti hanno lasciato posto a quelle di un tramonto suggestivo, che però è ingannevole. Già dalla notte è tornato a piovere e proseguirà per buona parte della giornata odierna prima di una tregua meteo che dovrebbe durare sicuramente fino a Natale permettendo al terreno e alle falde di assorbire le piogge degli ultimi giorni.

Lina Paronetto

