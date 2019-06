CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALBORITREVISO «L'altra sera il Vazzo e Giovanni Favaro, coi vestiti fradici dopo il bagno in piscina, finalmente me l'hanno confidato: Sette anni fa in quella stanza dello studio del notaio Matteo Contento, guardavamo te e gli altri tre fondatori di Tvb prendere una decisione incredibile e sotto sotto pensavamo che foste pazzi». Inizia così il lungo, bellissimo post su Facebook di Stefano Bottari, amministratore della Concretix srl, uno dei 4 soci fondatori di Treviso Basket. Ma inizia così anche la storia di una rinascita...