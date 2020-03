GLI ACCERTAMENTI

TREVISO I focolai di coronavirus ormai si sommano e si intrecciano, senza conoscere confini. Ad oggi sono almeno quattro quelli che stanno facendo sentire i loro effetti a livello di contagi nella Marca. L'ultimo è stato individuato nella zona tra Orsago, San Fior e Caneva, comune della provincia di Pordenone che confina con Cordignano e che si trova a pochi chilometri da Orsago, dove abita il 75enne ricoverato in Rianimazione nell'ospedale di Conegliano. «Abbiamo individuato un nuovo collegamento epidemiologico con un focolaio partito da un bar della zona di Caneva filtra dall'Usl della Marca alcune persone si sono ritrovate qui a giocare a carte. E due trevigiani che facevano parte del gruppo sono risultati positivi al coronavirus».

SULLA PISTA DA BALLO

Il focolaio si aggiunge a quello esploso tra gli oltre 120 partecipanti alla Ronda Estense, manifestazione internazionale dedicata al tango, ospitata dal 21 al 23 febbraio dall'hotel Astra di Ferrara. Anche in questo caso gli specialisti dell'Usl hanno evidenziato il collegamento tra il contagio di un gruppo di ballerini e la frequentazione del locale in Emilia-Romagna. Al momento sono due i trevigiani risultati positivi al coronavirus dopo aver avuto contatti proprio con l'ambiente delle danze latino-americane del ferrarese. Ma i controlli continuano. Come per il focolaio di Caneva, non si esclude che altri possano essere stati colpiti dal virus cinese attraverso la stessa via. «Tengo a sottolineare specifica Nicola Scolamacchia, direttore dell'hotel Astra e presidente di Confesercenti Ferrara che l'evento si è svolto dal 21 al 23 febbraio, prima che l'emergenza coronavirus scoppiasse in Italia. La situazione era assolutamente tranquilla».

IL CLUSTER TREVIGIANO

Oltre ai due collegamenti con focolai scoppiati nelle province vicine, il cluster più importante a livello numerico resta quello del reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso. Oggi la Marca conta complessivamente 124 persone risultate positive al coronavirus. Tra queste, una novantina sono riconducibili proprio al focolaio sviluppatosi nell'unità del Ca' Foncello dal 25 febbraio, quando il settore è stato chiuso dopo l'esplosione dei contagi in seguito alla morte di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese, primo caso nel trevigiano.

ALL'APPIANI

Il quarto focolaio, infine, ammesso che sia solo uno, deve ancora essere identificato. Quel che è certo è che ci sono una trentina di trevigiani risultati positivi al coronavirus che a quanto pare non hanno avuto contatti con il contesto della Geriatria né con l'evento di tango a Ferrara o con il bar della zona di Caneva. Tra gli altri, lo dimostra anche il contagio della donna di 55 anni che lavora negli uffici del giudice di pace in zona Appiani. Lei non aveva avuto alcun rapporto con il reparto dell'ospedale di Treviso. E stanno via via emergendo altri casi con collegamenti epidemici non ancora noti. Bloccare i contatti tra le persone, dopotutto, è sostanzialmente impossibile, fermo restando che si possono limitare, come si sta cercando di fare. «Abbiamo dei contagi che arrivano anche da aree esterne alla nostra provincia ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ovviamente non si possono fermare le persone. E in alcune situazioni si possono originare dei contagi». È ciò che sta accadendo. Nel frattempo si lavora per spegnere il focolaio più importante: quello della Geriatria. Entro metà della prossima settimana 28 pazienti risultati positivi al coronavirus verranno trasferiti nei letti dell'ospedale di comunità, allestito nel padiglione esterno davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello, che verrà sostanzialmente trasformato in un reparto coronavirus. Gli altri verranno invece dimessi e posti in isolamento domiciliare per 14 giorni.

