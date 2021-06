Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOTREVISO «E' giusto che si faccia qualcosa ma così non si risolve la situazione e si penalizzano solo gli esercenti». Il divieto di vendere e somministrare alcolici nel quadrante attorno a via Orioli già ieri pomeriggio alimentava lo scetticismo tra i gestori dei bar e delle attività commerciali dell'area. «Le bottiglie di vino o birra le comprano nei supermercati e poi vengono qui, mentre per noi comporterà un'ulteriore...