Giù calcinacci, portico transennato: «Così da due mesi»

L'ALLARMETREVISO Incrocio tra vicolo Pescheria e via Manzoni. Cuore della città, meta di trevigiani turisti e residenti. Ma il bellissimo palazzo affrescato d'angolo ormai perde i pezzi. E in molti, tra i residenti, cominciano ad essere in pensiero. «È due mesi che sono caduti calcinacci -spiegano- hanno recintato ed è così da allora, obbligando i pedoni ad andare in mezzo alla strada. All'incrocio fra via Manzoni e vicolo Pescheria. Non ci sono cartelli, né informazioni. Ma attraversare lì è pericoloso. E ci si chiede in quale stato...