LA TESTIMONIANZA

TREVISO «Il vaccino? Io sarei andata anche in Cina a farmelo: è la nostra unica salvezza». Giovanna Guadalupi è una dei 4.800 anziani classe 41 che si avviano verso la prima iniezione. Martedì al bocciodromo di Villorba finalmente per lei si avvera un sogno. O meglio finisce un incubo. «Quando mi è arrivata la mail che annunciava la convocazione per il vaccino per me è stato un sollievo, per la prima volta ho iniziato a vedere la fine di questa maledizione che ci ha travolto tutti».

L'ATTESA

Ottant'anni compiuti il 3 febbraio, tre figli ultimamente visti a singhiozzo, Giovanna vive sola in via dei Mille. Una di quelle solitudini che in questo tempo sospeso di lockdown e transizione possono alienare la mente di chiunque. Ma non quella di Giovanna, impavida alfiera di una generazione che tante ne ha viste e a tante si è adattate. «Questo ho fatto: mi sono adattata. Me la sono fatta andare bene». Si è riorganizzata la giornata con il fermo proposito di mantenere il più possibile un contattato con l'esterno, con quella realtà che rendesse per quanto possibili i suoi giorni normali.

«Certo all'inizio è stato pesante - ammette - se vivi solo hai bisogno dell'altro, del contatto, anche solo di una parola. Così per quanto possibile ho mantenuto il mio quotidiano e sono uscita ogni giorno, mattina e pomeriggio. Anche solo fare la spesa e vedere la commessa in certi momenti fa la differenza». L'altra grande differenza l'ha fatto vivere in città. «Dico la verità se avessi vissuto in campagna non so come sarei sopravvissuta a questo periodo. Aver avuto la fortuna di vivere in centro città mi ha permesso di essere più tranquilla, di poter uscire a fare le mie passeggiate, di continuare ad avere la sensazione di far parte di una comunità».

LA PREVENZIONE

Ieri mattina alla signora Giovanna è arrivata l'attesa convocazione. «Io in tutto questo periodo caratterizzato dalla pandemia sono sempre stata bene, mai neanche un raffreddore eppure questo vaccino l'ho aspettato con ansia - racconta - Non vedevo l'ora. Non ho mai avuto alcun dubbio sul farlo. Ci sono alcune mie amiche che manifestano perplessità perchè sono allergiche o hanno l'asma e le capisco. Quel che non capisco sono le prese di posizioni di principio o per idee negazioniste. Mia figlia è medico e ha già fatto anche il secondo richiamo, non ha avuto alcun problema, se non un po' di stanchezza, un po' di mal di testa. La verità è che questo vaccino è l'unica strada che abbiamo da percorrere se vogliamo tornare alla normalità. Questo virus è un disagio enorme, una maledizione per tutti. Se penso ai bimbi, ai ragazzi questa situazione sta travolgendo le loro vite. E non è giusto». Lucida e pragmatica Giovanna non si sofferma a vagliare i dubbi. «Non è più tempo di schieramenti tra favorevoli e contrari: questa è l'unica opportunità che abbiamo per salvarci. Non ce ne sono altre. Uniamoci e facciamo anche questo ultimo pezzo di strada tutti insieme».

Manuela Collodet

