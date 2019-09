Giostrai nel mirino «Controlli a tappeto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICETREVISO «Abbiamo voluto dare un segnale: sul territorio ci siamo. È inammissibile che un'auto si sottragga a controlli legittimi, scappando davanti a un'auto della polizia che opera con la livrea dell'istituto, i lampeggianti accesi e chiede di fermarsi. Certi atteggiamenti non sono tollerabili». Vito Montaruli, nuovo questore di Treviso, è glaciale. Appena uscito dal vertice sicurezza convocato dal prefetto Maria Rosaria Laganà, incentrato sull'incredibile inseguimento di venerdì notte culminato in un incidente stradale in...