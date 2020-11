IL BILANCIO

TREVISO Otto morti e quasi 200 pazienti ricoverati in ospedale. Gli effetti dell'epidemia da coronavirus si stanno gradualmente riavvicinando a quelli visti nel momento peggiore, tra marzo e aprile. Ieri è stata una giornata pesantissima. In poco più di 24 ore sono mancate otto persone: quattro in ospedale, una all'Israa di Treviso e tre in altre strutture del territorio. Due decessi sono avvenuti al Ca' Foncello. Qui hanno perso la vita un uomo e una donna di 82 anni, entrambi già colpiti da altre patologie, che erano stati ricoverati dopo essere risultati positivi al Covid-19. Altre due persone sono mancate nel Covid Hospital di Vittorio Veneto: due ottantenni, un uomo e una donna, a loro volta già costretti a convivere con altri problemi di salute. Al triste elenco bisogna poi aggiungere un anziano di 99 anni mancato nella casa albergo Salce dell'Israa di Treviso, al momento teatro di un focolaio di coronavirus. Si tratta del terzo decesso registrato nella struttura di zona San Tomaso. La settimana scorsa erano mancati due anziani di 99 e 95 anni, entrambi non più autosufficienti, risultati positivi al Covid-19.

I DATI

Nel centro servizi di Treviso si è arrivati a contare il contagio di 48 persone: 20 anziani non autosufficienti, 18 autosufficienti e 10 operatori. L'Israa ha subito fatto scattare gli isolamenti e messo in atto tutte le misure previste nel protocollo contro la diffusione del virus, sempre in collaborazione con l'Usl della Marca, compresa la chiusura della struttura. Infine, altre tre persone positive al Covid-19 hanno perso la vita in altre strutture del territorio. Con gli ultimi otto decessi salgono a 388 le vittime tristemente contate nel trevigiano in poco più di otto mesi di epidemia, dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. E purtroppo i contagi non accennano a diminuire. Solamente ieri sono emerse altre 550 positività nella Marca. Ad oggi 7.513 trevigiani stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Ciò che più preoccupa è l'aumento dei ricoveri in ospedale. Al momento sono 192 i pazienti Covid positivi che hanno bisogno di cure ospedaliere. Tra questi, 16 si trovano in Terapia intensiva (due in più rispetto all'altro ieri): dodici a Treviso e quattro a Conegliano. Per il resto ci sono 43 ricoverati al Ca' Foncello, 79 a Vittorio Veneto (più quattro nell'ospedale di comunità), 43 a Montebelluna e 7 al San Camillo. Qui ne vengono accolti in media due al giorno. Nelle ultime ore si è saliti a 11 ricoverati. Di contro, però, ci sono state due dimissioni.

IL PROBLEMA

Allo stesso tempo l'ospedale privato convenzionato sta arginando un focolaio esploso in Medicina che ha portato al contagio una decina di persone: tre medici, tre infermieri e quattro operatori sociosanitari. Uno dei dottori ha anche dovuto rivolgersi all'unità di Pneumologia del Ca' Foncello. Ma alla fine non è stato necessario il ricovero. «Abbiamo subito bloccato gli accessi al reparto di Medicina spiega suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo la situazione è sotto controllo e a breve dovrebbero esserci le prime negativizzazioni». Nella struttura di viale Vittorio Veneto si continua con il reparto Covid da 34 posti. Per ora non ne servono altri. Al Ca' Foncello, invece, è stato deciso il raddoppio dell'unità di Malattie infettive, ormai giunta al tutto esaurito: passerà da 30 a 60 posti letto. Questi andranno ad aggiungersi ai 20 della Pneumologia, che nonostante il blocco delle ferie fatica ad andare a regime a causa della carenza di personale, e ai 40 che verranno progressivamente aperti attraverso la trasformazione in reparto Covid dell'intera area della Riabilitazione, dove sono già stati attivati una quindicina di posti.

Mauro Favaro

