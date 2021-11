Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO Domenica ecologica senza lo struscio: l'affluenza di persone nel centro storico interdetto alle auto è stata inferiore alle aspettative, complici il cielo uggioso e l'umidità pungente che hanno consigliato una giornata in famiglia o davanti alla tv più che in giro per le strade del centro storico.Poche presenze in mattinata, mentre nel pomeriggio le piazze e le vie del centro, a partire dal Calmaggiore e piazza dei...