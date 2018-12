Gigia, dalle candele alle mozze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CITTÀTREVISO «La verità? Tutto questo interesse ci fa sentire un po' in colpa». Alessandro Valiera, 68 anni, e l'inseparabile socio di Ovidio Gobbo, 70. I due, assieme, sono La Gigia, molto più di un'osteria trevigiana: un'icona, un pezzo di storia del centro storico, il valore aggiunto di una via dello shopping come vicolo Barberia. Hanno deciso di passare la mano, non di chiudere ma di vendere l'attività. «Purtroppo non possiamo imporre a nessuno di mantenere il locale così - ammette Alessandro - ma l'auspicio è sicuramente...