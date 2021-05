Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATITREVISO La campagna di vaccinazione procede spedita. I dati confermano che i trevigiani stanno rispondendo. A oggi oltre il 60% della popolazione dai 50 anni in su è stata vaccinata. Se invece si tiene conto della popolazione complessiva in età vaccinabile, quindi da 16 anni in su, la percentuale arriva al 37,5%. Sembra poco ma bisogna tenere conto che dai 16 ai 40 anni, in pratica, ancora nessuno ha (a oggi) ricevuto la sua dose di...