I CONTROLLI

MONTEBELLUNA «Le forze dell'ordine presidiano il territorio e, oltre a questo, fanno controlli continui. Fortunatamente le sanzioni non sono tante. Ma la nostra attenzione resta alta e le verifiche continueranno». Il prefetto Maria Rosaria Laganà fa il punto della situazione proprio mentre sta per scattare la zona Gialla: «Percepisco una certa preoccupazione, soprattutto tra gli esercenti - continua - ma i dati ci dimostrano che la maggioranza rispetta le regole. In tanti temono le disdette di ceni e cenoni, ma alla fine le conseguenze non saranno così gravi. E, forse, nelle zone della provincia dove ci sono più contagi, una maggiore prudenza è anche più opportuna».

LE SANZIONI

E in tema di controlli spiccano quelli effettuati da carabinieri nel montebellunese dove sono stati multati due esercenti nei Comuni del comprensorio. Ma per il resto è un en plein di promossi. Il lavoro delle forze dell'ordine capitanate da Gabriele Favero è in questi giorni instancabile. Dalla mattina alla sera, infatti, la compagna di Montebelluna, in coordinamento con la Prefettura, sta controllando la regolarità dei green pass degli esercizi pubblici. E due locali sono stati stangati perché i titolari non avevano il Green pass. Uno è stato scovato in un bar ristorante di Crocetta e l'altro in uno di Ponzano. Nessuno però è stato chiuso: per tale misura serve infatti la tripla recidiva. Nessun problema, invece, nei locali di Montebelluna.

NEI QUARTIERI

A ricevere la visita dei carabinieri sono stati un po' tutti, da Ca' de Luca al Parco Manin alla Terrazza vicino all'ospedale, dal bar Garibaldi in piazza Monnet alle Cavaine di piazza Negrelli. Ma i carabinieri sono andati anche nei quartieri, ad esempio al Fuori luogo di Caonada. E non si è trattato di controlli superficiali. Alla Terrazza due carabinieri sono passati tavolo per tavolo controllando uno per uno tutti i green pass dei clienti. I commercianti, comunque, non appaiono infastiditi dalla cosa. «Se siamo in regola -dice Enrico Santinon, presidente del Mosaico, associazione pubblico privata di commercianti e Comune- non abbiamo nulla da temere. Anzi, i controlli rappresentano una doppia tutela». Anche se non mancano i casi di giovani e adulti che utilizzano green pass altrui. Ad esempio, in un locale del Montebellunese è stato allontanato dai gestori un ragazzo di circa 25 anni che aveva provato ad esibire un green pass che, probabilmente, apparteneva al nonno, a giudicare dall'età.

L. Bon.

