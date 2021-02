IL CASO

TREVISO «Non mi hanno ancora vaccinato. Ci andrei subito se potessi, ma quelli della mia età non li chiamano». Giancarlo Gentilini non la manda proprio giù questa cosa che i vaccini li stanno dando solo agli ottantenni. Lui, in splendida forma, veleggia invece verso i 92. Ma niente da fare: la sua fascia d'età non è compresa tra quelle ritenute da mettere in sicurezza per prime. «Dicono che gli ottantenni hanno più vita sociale. Ma le pare? Più di me?», sbuffa. In effetti lo Sceriffo, carico di energia come al solito, continua ad avere giornate piene di impegni e cose da fare nonostante la naturale prudenza di questi tempi. Non frequenta luoghi affollati, porta sempre la mascherina, segue alla lettera tutte le prescrizioni. Ma di certo non si può dire che non abbia vita sociale. È ancora consigliere comunale, i suoi giri per i mercati non mancano E ieri, per esempio, alle 12 in punto era come sempre davanti al ristorante Due Mori assieme al fidato Giuseppe Basso, ex assessore ai Lavori Pubblici. Questa storia dei vaccini distribuiti solo un po' per volta lo irrita. Così come lo irrita apprendere che il tentativo del governatore Luca Zaia di comprare più dosi per i Veneto sia finito al centro di un'indagine: «Adesso tutti attaccano Zaia perché vorrebbe aiutare i veneti - sbotta - ma sia chiara una cosa: nessuno tocchi Zaia. Sta lavorando per le gente, è uno di noi: scarpe grosse e cervello fino. Lo lascino in pace. Io lo difenderò sempre».

IL QUADRO

Il caso di Gentilini non è, ovviamente, isolato. Sono 11.743 i novantenni e oltre, residenti nella Marca. E per lo Spi Cgil dovrebbero essere tra i primi a ricevere il vaccino: «Invece - osserva Vigilio Biscaro, segretario generale dei sindacato pensionati - il piano vaccinale della Regione prevede di andare a ritroso partendo dagli ottantenni, classe 1941, con il rischio di arrivare troppo tardi a immunizzare questi grandi anziani». Per lo Spi questo ordine anagrafico va modificato: «Gli ultranovantenni non incorrono, infatti, in minori probabilità di contagio, ma in maggiori probabilità di situazioni gravi se non mortali, e devono essere trattati sanitariamente con pari dignità rispetto agli altri anziani».

I NUMERI

La fascia d'età tra i novanta e i cento anni conta 2.896 uomini e 8.847 donne. «Si tratta di soggetti fragili - continua il sindacato - persone che non sono avulse dal contesto sociale perché ancora attive, difatti non residenti in strutture di assistenza, ancora capaci di autonomia e non di meno di offrire sostegno alle loro famiglie nell'accudimento dei nipoti e in termini economici». Per Biscaro il segnale lanciato da questa programmazione non è dei migliori: «Sembra che certe categorie di persone siano sacrificabili e così non può essere». Lo Spi evidenzia, numeri alla mano, che restano nel limbo gli anziani della fascia 85-89 anni: «Ovvero altri 18.874 trevigiani (6.690 uomini e 12.184 donne) per i quali non ci sono tempi certi per la vaccinazione. Con grande senso di responsabilità i nostri anziani non vogliono sottrarsi al vaccino. Sono pronti però con lo stesso rigore civile a fare un passo indietro, pur correndo grandi rischi personali, se a causa della scarsità nella fornitura delle dosi venisse loro chiesto. Ma la programmazione deve essere chiara e non arbitraria né giustificata da banali interpretazioni della vita dei nostri grandi anziani, come quella che sono mediamente meno esposti al virus per le diverse abitudini di movimento e relazione».

P. Cal.

