Genitori e figli in delirio al New Age: la notte senza età dei Maneskin

L'EVENTORONCADE Le fan più scatenate sono già in coda, ancor prima che il New Age Club apra i battenti alle 18.30; dopo un'ora, la sala è già quasi piena. Anche Treviso è stata travolta dal ciclone Maneskin, il gruppo indie rock romano che ha sfiorato la vittoria nell'ultima stagione di Xfactor: per la data di Roncade, sabato scorso, è stato sold-out in mezz'ora. LA FOLLA I ragazzi e le ragazze sono tutti accalcati sotto al palco, i genitori se ne stanno sul fondo del locale a sorseggiare una birra e fare due chiacchiere: c'è chi, tra...