GENERAZIONE TTREVISO Ben 56 aziende storiche della Marca, distribuite in 17 comuni. Sono quelle che, oggi alle 17, saliranno sul palco del teatro comunale Mario Del Monaco per ritirare i riconoscimenti del premio Generazione T promosso da Ascom Confcommercio. Dove t sta per talento e terziario, ma anche per tenacia, tradizioni e territorio. Protagoniste, aziende del commercio, del turismo e dei servizi, premiate per l'incrollabile fedeltà associativa e longevità di impresa. «Un valore - spiega il presidente Salvadori - che in tempi di...