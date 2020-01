Generazione smartphone, genitori a scuola per poter controllare i figli

IL CONVEGNO

TREVISO I giovani sono sempre più connessi. Ogni studente delle scuole medie (anche se si potrebbe dire delle elementari) ha a disposizione uno smartphone o un tablet. Ma soprattutto sanno come evitare i controlli di genitori e insegnanti. E proprio per cercare di educarli sulle nuove tecnologie e aiutarli ad affrontare questo tipo di difficoltà con figli e studenti, l'istituto Max Planck propone giovedì 16 gennaio, alle 20.30 in aula magna, un incontro aperto al pubblico (su prenotazione nel sito della scuola) intitolato Connesso - disconnesso.

La lezione di consigli pratici rivolta agli adulti sarà tenuta dallo psicologo psicoterapeuta Eugenio Bedini del centro Eidos di Villorba, specializzato in terapia familiare. Si parlerà di chat e social, cyberbullismo e blue whale, tutto dal punto di vista degli adulti che si rivelano più impreparati e ingenui dei giovanissimi. «I ragazzi - spiega Bedini - si dimostrano più informati degli adulti: infatti sono i primi ad affermare che i social peggiorano le relazioni interpersonali. Una ricerca del 2015 su 900 studenti trevigiani di 15-16 anni, ha rivelato che l'83% delle connessioni avvengono via smartphone per lo più fuori casa. Il 40% di questi studenti ha poi incontrato dal vivo le persone conosciute online e il 23% ha stabilito con queste una relazione sentimentale.

Cercheremo di capire come fare per limitare l'uso del cellulare senza sfociare in scontri e ostilità tra figli e genitori o tra alunni e insegnanti». L'incontro rientra in un più ampio progetto promosso dal Max Planck sia con i genitori che con gli alunni. Al mattino infatti le classi prime stanno facendo delle lezioni con esperti del Progetto Giovani di Treviso per rendersi consapevoli di cosa è lecito e conveniente condividere online della propria vita privata. Obiettivo degli incontri è promuovere l'educazione digitale.

