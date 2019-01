CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GELO DIFFUSOTREVISO Una notte gelida ha accompagnato i festeggiamenti dell'Epifania. La Marca ancora una volta è stata il freezer d'Italia, condizioni che non hanno certamente aiutato a smaltire il fumo causato dai Panevin. L'aria fredda, essendo più densa e pesante di quella calda, resta a contatto con il suolo e imprigiona gli inquinanti, trattenendoli. Ecco spiegata la concentrazione elevatissima di pm10 nella notte dei falò. Le temperature minime non fanno che avallare questa lettura: Treviso ha raggiunto i -5.2, come del resto San...