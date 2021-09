Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AGGIORNAMENTOTREVISO Dalla deontologia professionale alla sicurezza stradale, dai reati del Codice della strada alle attività di polizia giudiziaria. Ma anche le tecniche per affrontare ubriachi pericolosi, spacciatori, bivacchi, mendicanti molesti. O per gestire manifestazioni e pubblici spettacoli. Il nuovo corso di formazione per gli operatori delle Polizie locali trevigiane tocca materie che rientrano nei compiti di pubblica sicurezza...