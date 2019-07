Gagliardi in corsa per la direzione del teatro di Pistoia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINATREVISO Gianfranco Gagliardi in piena corsa per il ruolo di direttore generale dell'Associazione teatrale pistoiese. terminata l'esperienza come presidente della Teatri spa, società strumentale di Fondazione Cassamarca ufficialmente dismessa dopo il ritorno del teatro Del Monaco al comune di Treviso, l'avvocato ed ex sindaco trevigiano ha deciso di mettere la sua esperienza a disposizione di altri enti. L'attenzione è caduta sul teatro di Pistoria, altra istituzione in campo culturale. Gagliardi ha quindi partecipato alla...