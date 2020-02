(g.pav.) L'Usl 2 si è già attivata per dare seguito alla donazione di 120mila euro effettuata dall'imprenditore 84enne Carlo Padoan (e non Carlo Botter come erroneamente riportato ieri, ndr). Il denaro verrà infatti impiegato per l'acquisto di un sistema digitale grandangolare RetCam3. E l'azienda sanitaria si sta impegnando affinché il macchinario arrivi nel reparto di Oculistica il prima possibile. Si tratta di una speciale microcamera di ultima generazione che consente ai medici di visualizzare e fotografare il fondo dell'occhio anche dei neonati più piccoli, venuti alla luce prematuramente, ottenendo una mappatura dei vasi retinici da trattare per scongiurare il rischio di un distaccamento della retina, che porta alla cecità. La decisione, presa in armonia con la moglie, è venuta all'imprenditore durante una visita. «Quando mi ha chiesto se avevamo bisogno di qualcosa - afferma Giuseppe Scarpa, primario di Oculistica al Ca' Foncello - gli ho detto che stavamo raccogliendo fondi per la RetCam. La mia era una battuta, invece sono stato preso alla lettera». «Nutro una grande stima per la struttura ospedaliera - ha detto Carlo Padoan - Ogni volta che ho avuto bisogno sono stato seguito nel modo migliore. È questa la ragione che mi ha spinto a provare a restituire qualcosa».

