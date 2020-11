FUTURO NEBULOSO

MOGLIANO Dopo l'ennesima giornata appesi a un filo, baristi e ristoratori tirano un sospiro di sollievo. La chiusura alle 18 ha creato non pochi problemi a tutte le attività di ristorazione, ma ora emerge anche una nuova consapevolezza: bisognerà rigare dritto perché se anche il Veneto dovesse entrare in area arancione rimarrebbero attivi solo asporto e delivery. A commentare la bozza di decreto è il vicesindaco con delega alle attività produttive Giorgio Copparoni, titolare del bar ristorante La Lampada ritrovo storico di molti moglianesi. «Fascia gialla scampato pericolo? Non è così -afferma Copparoni- le aziende sono comunque in grave difficoltà, forse si dice scampato pericolo perché sarebbe potuta andare peggio, ma se si va in giro per la città chiunque può rendersi conto che nel pomeriggio i negozi non lavorano».

STOP ANTICIPATO

La chiusura anticipata dei locali alle 18 frena le uscite della gente, che non avendo luoghi di ritrovo, alla fine si rifugia tra le pareti domestiche. Ma ne risente tutto il commercio. «Sembra una modalità per non elargire aiuti -continua il vicesindaco- mentre il settore del commercio andrebbe aiutato senza distinzioni. Le attività di ristorazione sono di fatto le più colpite ma il provvedimento di restrizione alla fine riguarda tutti, ogni attività commerciale si incastra con l'altra. Siamo soddisfatti di rientrare nella fascia gialla ma allo stesso tempo non abbiamo capito perché siamo uguali a regioni come la Campania considerando la differenza reale sulla risposta delle strutture sanitarie». Copparoni si appella alla collaborazione dei cittadini. «L'importante è che ogni singolo cittadino dimostri la propria responsabilità, che deve essere superiore a quella del Governo. Le aziende hanno bisogno di tempo per organizzarsi; la certezza per un imprenditore è importantissima. Bisogna che adesso tutti rispettino le regole per poterne uscire presto e bene, in modo da evitare ulteriori restrizioni». Lunedì è stata prevista una stretta all'attività del mercato settimanale, rivedendo alcune modalità di vendita. Basta merce alla rinfusa che già era comunque vietata: «Sarà emanata una ordinanza per far si che il mercato si svolga in sicurezza -conclude Copparoni- specialmente per chi si è sempre comportato correttamente».

