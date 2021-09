Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONTAGIOTREVISO Da 19 in un anno a 6 in un mese, compresa la 28enne alla ventottesima settimana ancora in Terapia intensiva. L'aumento delle donne incinte ricoverate in ospedale per infezione da coronavirus fa scattare l'allerta. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. Sono questi che hanno spinto l'Usl ad aprire un Punto rosa nel centro vaccinale dell'ex Maber di Villorba con un ginecologo pronto a rispondere ai dubbi delle donne...