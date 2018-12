Fusione, nel sondaggio vincono i sì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL VOTOAppuntamento con la storia domenica. I cittadini di Crespano (3991) e Paderno (1650) sono chiamati a esprimersi attraverso il referendum, sulla fusione dei due comuni. Il nuovo ente si chiamerĂ Pieve del Grappa; potrebbe essere la prima fusione in provincia di Treviso. I seggi saranno allestiti come in ogni consultazione elettorale nei due Comuni e rimarranno aperti dalle 7 alle 23. Un appuntamento sentito, al quale i residenti sono arrivati attraverso dieci incontri pubblici per conoscere e capire.IL SONDAGGIODa un punto di vista...