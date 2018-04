Furto e botte al giocatore: senegalese condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATREVISO Un furto che si potrebbe definire di abilità: sfilare il portafogli ad uno talmente preso dalle slot machine elettroniche da non rendersi conto che gli stavano mettendo le mani in tasca. Ma il tocco della ladruncola, una ragazzina senegalese minorenne, non deve essere stato tanto vellutato considerato che la vittima si è accorta di quello che gli stava succedendo. Ed è in quel momento che sarebbe intervenuto M.N., 25enne immigrato regolare, senegalese come la complice. Spintoni e minacce per far desistere il derubato...