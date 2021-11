Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAMOGLIANO Assalti nelle ville vip di Mogliano e un'ondata di furti che imperversa lì come in molte altre zone della Marca. Di fronte all'allerta criminalità, scatta l'appello del sindaco di Treviso Mario Conte alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Con una richiesta ben precisa: più uomini e più pattuglie per mettere fine alle razzie e scongiurare gravi episodi come la rapina a mano armata al petroliere Giancarlo Miotto....