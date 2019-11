Furti a raffica, Conte: «Sì al questore in commissione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Una commissione consiliare dedicata al problema furti e con ospiti d'eccezione come il questore e il comandante provinciale dei carabinieri. Questa l'assicurazione fatta dal sindaco Mario Conte accogliendo la richiesta arrivata dall'opposizione: «Mi farò personalmente tramite per invitarli», ha ribadito. L'ondata di furti che si sta abbattendo sulla Marca, e in parte sulla città capoluogo, è stato uno degli argomenti forti del consiglio comunale di ieri sera. Roberto Grigoletto, ex vicesindaco nella giunta Manildo, è...