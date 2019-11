Furti, 400 sospetti al setaccio tra Montebelluna e Conegliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA IN CAMPOTREVISO Oltre quattrocento persone controllate e undici denunciate nelle zone più a rischio razzie. L'allarme furti si combatte con servizi intensificati delle forze di polizia. È quanto disposto dal questore che ha deciso di aumentare il controllo del territorio proprio per arginare il fenomeno dei reati predatori che sta creando uno stato di crescente allerta nei residenti. Sono stati, quindi, messi in campo servizi straordinari di polizia nelle zone di Conegliano e Montebelluna, con l'aiuto del reparto prevenzione crimine....