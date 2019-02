Furiosa lite in piazza: volano sberle e una sedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTTAFuriosa lite ieri sera alle 19 in pieno centro per motivi ancora poco chiari. Dopo un alterco breve ma violento è seguita una scazzottata in piena regola tra due persone: sono volati sberle e pugni, e anche una sedia. Una passante ha avvertito il 112. Sul posto si sono precipitate due pattuglie dei carabinieri. Secondo i testimoni presenti ieri sera, la rissa sarebbe scoppiata tra un ragazzo originario del meridione e un passante di nazionalità indiana. Il ragazzo, uscendo dal bar ex Travani in piazza dei Grani, la prosecuzione di...