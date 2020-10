CODOGNÈ

Un boato, fortissimo, sabato sera, ha fatto scendere in strada i residenti di via Vittorio Veneto. Un furgone, fuori controllo, proveniente dal rettilineo verso Pianzano, lanciato a velocità folle, all'ingresso di una curva a gomito, è uscito di strada e, saltando sul marciapiede ha distrutto il pesante supporto dell'insegna di una delle attività situata al piano terra di un palazzo, che cadendo ha travolto alcune auto parcheggiate. Proseguendo la corsa, il furgone rosso, alla cui guida c'era un uomo sui 40 anni di origine romene, M.G. residente ad Albina di Gaiarine, ha distrutto un muretto in cemento armato, la centralina dell'Enel e 4 pali della luce. Poi si è bloccato in strada piegato su un fianco. Illeso il conducente del mezzo. «Poteva essere una strage- dichiara il sindaco Lisa Tommasella - Sembrava di essere in zona di guerra: detriti e frammenti di vetro ovunque. Quel furgone era lanciato a una velocità pazzesca. Se ci fosse stato qualche pedone sul marciapiede sarebbe stata una strage». Sul posto carabinieri di Fontanelle e i vigili del fuoco di Conegliano. Il sindaco si è attivato per far intervenire l'Enel e ripristinare la corrente elettrica venuta a mancare in tutta la via. (pdc)

