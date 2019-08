Furbetti delle case Ater avvisati 485 inquilini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONITOTREVISO Sono 485 le famiglie residenti nelle case popolari della Marca ad affitti stracciati rispetto al reddito. I nuovi furbetti, insomma. Si tratta di quelle che abitano negli alloggi Ater sparsi nella Marca e che vantano un Isee da oltre 20mila euro. Cioè superiore, a volte di parecchio, alla nuova soglia di permanenza. «Queste hanno due anni di tempo per rientrare nei parametri spiega Luca Barattin, presidente dell'Ater di Treviso se non succederà, scatterà la decadenza». In altre parole, lo sfratto. Dovranno cercarsi una...