Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAVITTORIO VENETO Il temporale e un boato improvviso. Poi il buio. L'odore di bruciato che riempie la casa. E Santino Della Colletta è salito al secondo piano della sua abitazione, nel sottotetto, dove si trovava il contatore per capire cosa fosse accaduto. Voleva riattivare la corrente. Invece lì, tra il fumo e le fiamme, ha trovato la morte. La tragedia ieri, poco prima delle 16, in un'abitazione di via Casalta, stradina che, nel...