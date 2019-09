Fuga e schianto a cento all'ora Il questore: «Potevano uccidere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Il pensiero è uno e uno solo. Cosa sarebbe successo se un passante si fosse trovato in viale Luzzatti quando l'auto dei fuggitivi, inseguita dalla polizia, ha speronato la pattuglia per poi cappottarsi e schiantarsi contro un muro? «È inutile nascondersi: quei tre hanno messo a rischio l'incolumità dei cittadini. Poteva scapparci il morto. Poteva in qualsiasi momento arrivare una macchina o, nonostante l'ora tarda, esserci qualche pedone sul marciapiede. Anche per questo è importante sottolineare il coraggio degli...