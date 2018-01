Fuga di monossido: 5 in camera iperbarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALORITREVISO Sfiorato il dramma, a metà pomeriggio di ieri, in via Santa Bona Nuova dove cinque persone, tutti italiani, sono rimasti intossicato dal monossido di carbonio. A causa del cattivo funzionamento del sistema di riscaldamento usato in casa, i cinque hanno avuto un malore. Si sono resi conto di quanto stava accadendo e così si sono precipitati al pronto soccorso del Ca' Foncello, dove sono stati sottoposti alle prime cure, con l'analisi del sangue. Subito è emerso che la percentuale di monossido presente nel sistema circolatorio...