L'INCONTROTREVISO Un sistema di incentivi economici per i medici che vanno a lavorare nelle case di riposo. È la proposta emersa durante l'incontro di ieri tra l'Usl e i sindacati dei dottori di base per scongiurare il rischio che le rsa, già a corto di infermieri, si ritrovino anche senza camici bianchi. L'azienda sanitaria si è impegnata a trasmettere la richiesta alla Regione. Non ci sono altre strade. «La contrattazione è...