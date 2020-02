LA STORIA

ODERZO Hanno lasciato Shanghai, metropoli di oltre 22 milioni di abitanti, brulicante di vita, che ormai era una città spettrale. «Al mattino, mentre ci portavano in aereoporto -spiega Federica Nenzi, moglie del pallavolista Giulio Sabbi- abbiamo incrociato pochissime auto. Strade deserte, negozi chiusi. Sembrava di vivere dentro uno di quei film catastrofisti che a me non piacciono ma che rendono molto bene la situazione attuale in Cina». Giulio Sabbi, assieme alla moglie e alla figlioletta Greta, prima di imbarcarsi a Shanghai ha fatto il test della temperatura corporea. «Siamo passati attraverso gli scanner -conferma- ed è risultato tutto nella norma. Adesso, qui in Italia, c'è chi ci domanda se siamo stati in quarantena. Rispondo che noi la quarantena l'abbiamo fatta a Shanghai. In pratica dal 7 gennaio non siamo più usciti di casa. E per fortuna stiamo bene. Ribadisco: se ci fosse anche il minimo dubbio sarei il primo a rivolgermi a un ospedale, ma vi assicuro che non ce n'è proprio la necessità».

PSICOSI MONDIALE

«Sono in pochi a dirlo -aggiunge Federica- questo coronavirus è in pratica una forte influenza. Anche in Italia, ogni anno muoiono centinaia di persone per l'influenza. La stessa cosa sta accadendo in Cina. Si è creata una psicosi mondiale, con effetti serissimi sull'economia, per una cosa che a mio avviso va ricondotta alla sua giusta dimensione. É vero, sono morte delle persone, ma non tutti sanno che in Cina funziona come negli Usa: se hai i soldi ti puoi curare, se non li hai le cose si fanno molto più difficili». Resta il fatto che più ancora della sua mortalità il corona fa paura per la sua enorme capacità infettiva e per le complicazioni in soggetti già minati nel fisico. Insomma, meglio evitare il contagio, soprattutto se in casa c'è una bimba piccola. «É la decisione che abbiamo preso, infatti -risponde Giulio- Ma se devo dire la verità non abbiamo mai temuto per nostra figlia. Prima di tutto la mia società di volley ci ha consigliato di non uscire. Così passavamo le giornate nel residence. Erano diventate eterne, non sapevamo più come far passare il tempo». «Nel nostro residence ci sono la piscina, una sala giochi, avevo poi scoperto che a Shanghai c'è Disneyland -spiega Federica- Pensavo di trascorrere un po' di tempo in questi ambiti, mentre Giulio si allenava e giocava. Niente da fare: piscina e sala-giochi chiuse, idem per Disneyland. L'enorme centro commerciale davanti a noi era deserto. C'è una trattoria italiana, sempre molto frequentata. In due settimane ha fatto solo otto coperti. Greta è una bimba vivace, è abituata a muoversi, a correre. Stare confinata in un appartamento era diventata una sofferenza, non sapevo più quali giochi farle fare».

QUOTIDIANITA' RIVOLUZIONATA

«Da parte mia -dice Giulio- aspettavo di giorno in giorno notizie sul campionato. Fossi stato da solo magari qualche giro me la sarei anche fatto. Ma con Federica, che aspetta il secondo figlio, e la bimba, ho cercato di limitarmi al massimo. Alla fine abbiamo deciso di rientrare in Italia, stare lì ormai era inutile». «Certo che la psicosi è ai massimi livelli -annota Federica- Vedevo la tv italiana, in tutti i telegiornali non si parla altro che di coronavirus». La stessa quotidianità è stata rivoluzionata. «La spesa la facevo online -dice Federica- Arrivavano gli incaricati per le consegne, con il volto coperto dalla mascherina. Anche noi la indossavamo prima di aprire la porta. Si tenevano a distanza da noi, insomma la paura c'è». Adesso cosa farete? «Aspetto istruzioni dalla mia società -conclude Giulio- Parlando con altre persone ho saputo che ai tempi della Sars (sindrome respiratoria acuta, manifestatasi in Cina fra il 2002 e il 2003, 700 morti ndr), il virus perse virulenza con l'arrivo della bella stagione. Mi dicono che dovrebbe essere così anche per il corona. Spero che tutto si risolva in un paio di mesi, voglio tornare». Intanto Greta si è potuta scatenare, correndo libera nel cortile dei nonni, senza mascherina e senza l'incubo del virus.

Annalisa Fregonese

