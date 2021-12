LA DECISIONE

FREGONA Niente visite di Natale agli anziani ospitati nel centro servizi Casa Amica di Fregona. Il Covid è tornato all'interno della casa di riposo. Lo scorso 14 dicembre sei anziani sono risultati positivi. Nessuno ha sviluppato sintomi pesanti. Ma risultano ancora contagiati. La struttura punta a rifare i tamponi tra oggi e domani. Anche se il focolaio sarà definitivamente spento, però, le porte resteranno chiuse ai familiari per tutto il periodo di Natale. «Non lo facciamo per partito preso, ma a fronte del quadro epidemiologico generale che sta peggiorando rapidamente in modo importante spiega Bernardo Franco, direttore della fondazione Maria Rossi Onlus in questo periodo è opportuno evitare che altre persone entrino in una struttura che ospita anziani con elevate fragilità». Nel periodo di Natale capitava spesso che i parenti uscissero per comperare dei regali e poi passassero a trovare gli anziani nel centro servizi prima di andare a casa. Adesso tutto questo vorrebbe dire correre un rischio troppo grande. Nessuno tra gli operatori, tutti vaccinati, è risultato positivo al coronavirus.

