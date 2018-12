Freddo fino a giovedì poi si profila il rischio neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PUNTO METEOTREVISO La nuova settimana si è aperta con un abbassamento delle temperature ampiamente previsto che ha portato già ieri notte le prime gelate in pianura dopo l'ennesimo periodo di diffusa mitezza. E' il preludio a un tracollo termico abbastanza consistente che ci farà compagnia almeno nelle prossime 72 ore. Nulla di glaciale, ma il freddo si farà sentire sia in montagna, dove in queste ore sta nevicando sui crinali di confine, che in pianura. Domani una modesta perturbazione lambirà il Nordest e anche la Marca trevigiana senza...