IL CASO

TREVISO Manlio Germano è stato individuato e denunciato. Dietro questo pseudonimo, ispirato al personaggio di un film del 2003 di Paolo Virzì, celava la sua vera identità uno studente di 23 anni di origini campane residente a Treviso, esperto di informatica, autore del post razzista contro Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a bottigliate a Colleferro. «Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé. Siete degli eroi» la frase choc postata sul suo profilo Facebook accanto alla foto dei presunti assassini. Un profilo creato ad arte dal 23enne solo per seminare zizzania. Non un nazista dell'ultima ora insomma (il giovane non ha alcun trascorso politico), ma quasi un troll come si usa dire in gergo, interessato più che altro a suscitare indignazione, fomentare gli animi, beffandosi di fatto per le stesse reazioni provocate. Un brutto scherzo che rischia di costare caro al giovane esperto di informatica, rintracciato in un albergo di Firenze (dove si sta trasferendo con la madre) dalla polizia postale dopo una prima perquisizione andata a vuoto nella Marca: non c'era ormai più nessuno quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel suo appartamento in centro a Treviso. Il 23enne, sul quale ha aperto un fascicolo la Procura della Repubblica di Latina che ha coordinato le indagini, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dall'odio razziale, reato per il quale rischia una condanna fino a 8 anni di carcere.

LA FUGA INFORMATICA

Più che un profilo fake quello del 23enne, direttamente rimosso dopo i commenti di giubilo all'omicidio del povero 21enne Willy, era una vera e propria arma di distrazione di massa. Sapeva il fatto suo il 21enne. «Il giovane si connetteva ai social network attraverso provider esteri utilizzando tecniche di anonimizzazione in grado di mascherare le tracce informatiche di navigazione, convinto che sarebbe stato impossibile rintracciarlo» spiega la Polizia di Stato. In particolare, lo studente universitario aveva cercato di nascondersi collegandosi a provider in Bulgaria e in Indonesia, facendo di tutto per impedire il rintracciamento del suo indirizzo ip, di fatto il codice identificativo di ogni computer.

LE INDAGINI

Credeva di farla franca il 23enne, che inizialmente, per rendere ancora più credibile la sua farsa, aveva pure giustificato i suoi commenti carichi d'odio e violenza spiegando che degli amici gli avevano sottratto il cellulare ed erano stati loro a vomitare odio e razzismo attraverso il profilo Facebook, a quanto pare costruito ad arte, con fotografie affatto autentiche. «All'esito di un' attenta e meticolosa indagine - spiega la polizia - , espletata attraverso le più moderne tecniche di analisi informatica e di ricostruzione del traffico telematico, resa ulteriormente complessa dalle connessioni sui provider esteri, la polizia postale di Roma e Latina con la collaborazione dei colleghi specialisti di Firenze, Venezia e Treviso, è riuscita comunque a risalire all'autore dello spregevole post, a rintracciarlo presso un albergo del capoluogo toscano ed a deferirlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che coordina le complesse indagini informatiche».

Alberto Beltrame

