«Quel ragazzo aveva il sole dentro». Poche parole, pronunciate in lacrime dalla cugina Elisabetta, che descrivono chi fosse Francesco Nardi per tutti coloro che l'hanno conosciuto. Quel sole, dopo l'incidente di venerdì sera all'ingresso del bar Trevissa alle Terrazze di Villorba costato la vita all'ex rugbista a 26 anni, potrà risplendere ancora. La famiglia, infatti, come ultimo gesto d'amore ha dato il consenso per l'espianto degli organi, tra cui cornee e tessuti: Francesco potrà quindi riportare il sorriso sul volto di tante altre persone. Così come ha fatto negli anni con i genitori Adriano e Melania, la sorella Federica, la nonna Pierina, gli amici, gli ex compagni di squadra e di scuola. Tutti coloro che in queste ore non riescono a darsi pace per la morte così prematura di quel gigante buono con il sole dentro, che lavorava assieme al padre nell'azienda di carpenteria di famiglia, la DiBiCi di Ponzano.

L'INDAGINE

La Procura non ha ancora rilasciato il nulla osta per la sepoltura. Non è escluso infatti che possa essere disposta l'autopsia sul corpo del 26enne. Lo valuterà la magistratura anche in base alla relazione dei carabinieri di Villorba in merito alla ricostruzione del sinistro. Dopo aver posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nel tragico incidente (la Volkwagen Golf su cui viaggiava Francesco, seduto sul lato del passeggero, guidata da B.Z., 21enne di Vittorio Veneto, e la Bmw che l'ha centrata condotta da M.G., un 35enne romeno) il pm titolare del fascicolo aperto per omicidio stradale ha disposto una serie di accertamenti per delineare eventuali responsabilità. Sotto la lente degli inquirenti ci sono i due guidatori: si attendono infatti i risultati di alcoltest e drugtest a cui sono stati sottoposti dopo lo schianto. E l'attenzione è stata posta anche sulle loro condotte di guida.

LO SCHIANTO

Dalla ricostruzione fatta nell'immediatezza dei fatti, la collisione tra le due auto è avvenuta all'ingresso del parcheggio delle Terrazze. La Golf su cui viaggiavano i due amici proveniva da Spresiano e stava svoltando a sinistra quando è stata presa in pieno dalla Bmw, che arrivava da Carità. Un impatto violento, che ha fatto cappottare la Golf nel fossato che costeggia la Pontebbana. Francesco, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dal personale del Suem 118, non ha più riaperto gli occhi. A chiarire i motivi di quello schianto saranno in primis i due conducenti, che i carabinieri risentiranno nei prossimi giorni. Ma le loro versioni, soprattutto se dovessero riportare particolari divergenti, saranno probabilmente affiancate da una perizia tecnica disposta dalla Procura per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Una delle prime domande sarà relativa alla velocità tenuta dal 35enne romeno al momento dell'impatto. Un'altra è il perché l'amico di Francesco si trovasse in quel punto della carreggiata mentre i fanali della Bmw stavano piombando addosso alla loro auto.

