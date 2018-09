Frana sul Fadalto: i lavori partono il 15 settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIIOVITTORIO VENETO Che piaccia o no, nella richiesta ai proprietari di mettere in sicurezza i terreni franati il 28 giugno 2017 sulla statale Alemagna, Anas sta applicando la legge. E i primi lavori partiranno già il prossimo 15 settembre.«Su tutti i rapporti con i proprietari ha spiegato l'amministratore delegato della società stradale Gianni Vittorio Armani - abbiamo regole che vengono definite per legge. Siamo un soggetto pubblico non abbiamo possibilità, flessibilità, né nel negoziare né di rapporto con i privati. Ed è...