TREVISO Un tavolo provinciale per coordinare e monitorare l'applicazione sul territorio del super ecobonus. A lanciare la proposta, è Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: ieri era nella sede della Camera di commercio per presentare ai consiglieri camerali e ad altri rappresentanti del mondo economico il nuovo provvedimento per favorire la riqualificazione energetica degli edifici grazie alla possibilità di un credito d'imposta del 110%. «Un'opportunità straordinaria, una misura mai vista negli ultimi 40 anni ha ribadito Fraccaro, originario di Riese perché per i cittadini è costo zero. Non dovranno più preoccuparsi del prezzo, ma solo della qualità: il paradigma economico è ribaltato». Il sottosegretario, accompagnato anche dal deputato Raphael Raduzzi, componente delle commissioni Bilancio e Finanze e collega di partito (M5S), ha spiegato come l'obiettivo sia far ripartire l'edilizia, volano per gli altri settori, «non quela delle nuove costruzioni, ma della rigenerazione sostenibile». E l'appello alle imprese: «Questa è la mia piccola rivoluzione, ora sta a voi coglierla: basta che usciate in una via qualsiasi per rendervi conto di quanto lavoro potenziale ci sia a disposizione: partite al più presto con i lavori». Nel frattempo ha assicurato che l'esecutivo sta studiando di prorogare di uno o due anni, grazie anche ai fondi europei in arrivo, la scadenza oggi fissata a fine 2021. Alla Camera di commercio ha chiesto di dar vita a un tavolo territoriale, che riunisca i soggetti interessati, amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali, ordini professionali, banche (I grandi gruppi bancari si sono già mossi con prodotti specifici, le banche locali, invece, sono in ritardo. Se non finanziano progetti simili, mi dite a cosa servono?). Sollecitazione raccolta dal presidente Mario Pozza, che ha sottolineato anche l'esigenza di coinvolgere Agenzia delle Entrate e altri organismi pubblici. Riguardo alla cassa integrazione e alla moratoria sui licenziamenti e al timore che, a dicembre, si verifichi un'impennata di chiusure ed esuberi, Fraccaro rimarca: «Valuteremo in questi mesi l'andamento e i dati per stabilire se prolungarle, ma non possono essere perenni. È un motivo in più per mettere a terra subito le misure come il superbonus perché prima apriamo cantieri e prima possiamo uscire da questa situazione emergenziale». (zan)

