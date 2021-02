(m.f.) Straordinari, doppi turni di 12 ore e repentini spostamenti tra i reparti. La Fp-Cgil punta il dito contro la gestione degli operatori della sanità chiamati a far fronte all'emergenza Covid. «Il personale è allo stremo» scandisce Marta Casarin. Il sindacato evidenzia il caso della Terapia intensiva del Covid Hospital di Vittorio Veneto. «E' priva di personale formato a gestire l'assistenza specifica richiesta si sottolinea da troppi mesi si continua a chiedere uno sforzo aggiuntivo al personale delle Rianimazioni di Treviso e Conegliano. E' l'ennesimo rattoppo». Sulla questione interviene anche il sindacato degli infermieri Nursing Up. «Manca ancora il riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate a novembre dal personale che si è prodigato nell'emergenza Covid spiega Guerrino Silvestrini inoltre ci sarebbero dei problemi legati alla capienza del fondo per prestazioni aggiuntive Covid, che causerebbero la contrazione di personale esperto nella Terapia intensiva Covid di Vittorio Veneto». E' uno dei primi temi che finisce sulla scrivania di Francesco Benazzi subito dopo la conferma a direttore generale dell'Usl della Marca. «Siamo in emergenza. Auspico che le rivendicazioni sindacali possano tenere anche conto del fatto che non siamo fuori dalla pandemia tira le fila Benazzi in questi mesi il personale si è formato. Per gli spostamenti ricordo che siamo una Usl unica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA