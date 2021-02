FONTE

Viaggiava a bordo della sua auto dopo l'entrata in vigore del coprifuoco il 20enne di Fonte denunciato e multato dai carabinieri sabato sera dopo essere incappato in un posto di blocco. Il ragazzo non aveva una valida giustificazione per il suo spostamento notturno, ma aveva invece una voluminosa mazza di legno e un martello che hanno attirato l'attenzione dei militari. Se la mancanza di una ragione per circolare gli è valsa una multa di 400 euro, il possesso ingiustificato di quei due curiosi oggetti gli è invece costato una macchia sulla fedina penale.

La disavventura del giovane castellano è iniziata all'1 di domenica, quando una pattuglia dei carabinieri di Onè lo ha intercettato nel centro di Fonte. Alla vista della paletta il ragazzo ha accostato, ma quando gli è stato chiesto di compilare l'autocertificazione e di spiegare cosa facesse fuori casa dopo le 22, lui ha saputo fornire solo motivazioni vaghe e poco credibili. Oltre all'inevitabile sanzione è anche stato colpito da una denuncia, perché nella sua auto i militari hanno trovato un martello e una mazza. Anche in quel caso, quando gli hanno chiesto a cosa gli servissero, lui non ha dato alcuna risposta convincente. I due strumenti sono finiti sotto sequestro e il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Un caso simile era avvenuto venerdì pomeriggio quando, lungo la Postioma a Villorba, i carabinieri avevano denunciato un 19enne di Maserada, scoperto con un coltello e sei grammi di hashsih nell'auto.

Sds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA