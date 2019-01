Fondazione, si cambia l'edilizia non tira più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROTREVISO Fine a ogni attività immobiliare. Luigi Garofalo, presidente della Fondazione Cassamarca, ha posto questa condizione come tratto fondante della nuova era di Ca' Spineda. Basta con investimenti imponenti come quelli che hanno portato alla riqualificazione del Quartiere Latino, alla realizzazione dell'Appiani o, addirittura, al recupero dello stesso Teatro. La Fondazione ha voltato pagina: «E non solo perché adesso soldi non ce ne sono - sottolinea un big del consiglio - ma proprio per scelta politica». Insomma: anche se i...