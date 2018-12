Fondazione, la nuova linea taglia le società strumentali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTITREVISO Ieri un breve passaggio per parlare con i collaboratori e impostare le prime cosa da fare, poi una lunga mattinata a Padova per fare lezione ai giovani universitari iscritti a Giurisprudenza. Il primo giorno di Luigi Garofalo come presidente di Fondazione Cassamarca è stato, tutto sommato soft. Da oggi si comincerà a entrare più nello specifico dei vari argomenti. Le idee però sono ben chiare e ruotano attorno ai punti di riferimento indicati un minuto dopo la nomina: conti in ordine, sacrificio, trasparenza, spese...