TREVISO Da una parte la soddisfazione per aver chiuso in positivo il bilancio preventivo 2022. Dall'altra la curiosità per quanto accadrà con l'Università dopo l'accordo tra Ca' Foscari e Ca' Sugana. Ieri è stata una giornata particolare per i vertici di Fondazione. Il Consiglio d'Indirizzo e Cda hanno approvato l'ultimo documento finanziario dell'anno, prevedendo un 2022 roseo come mai capitato nell'ultimo decennio costellato, invece, di bilanci risicati e spesso in rosso e che chiuderà con un attivo di circa 160mila euro. Molto ha influito quanto accaduto mercoledì sera, quando da Milano è arrivata la comunicazione ufficiale che Unicredit aveva accettato l'accordo per estinguere il maxi debito da 173 milioni di euro complessivi che gravava su bilanci e futuro. E non è un caso che il preventivo sia stato chiuso meno di 24 ore dopo quell'annuncio. Sul fronte universitario ha invece suscitato una certa curiosità il nuovo asse tra Comune e Ca' Foscari: la nuova sede del Turazza per i corsi universitari potrebbe cambiare il destino dell'ex Distretto militare.

L'annunciato trasferimento della Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli scambi internazionali a San Nicolò, qualcuno lo ha letto come un primo segnale di disimpegno di Ca' Foscari dall'ex Distretto. A settembre l'università ha firmato un accordo di sei anni più sei con Fondazione per restare dentro il grande complesso che si affaccia sul Sile. Mentre, fino al 2024, potrà utilizzare gratuitamente il palazzo dell'ex Dogana condividendolo con i corsi di Giurisprudenza del Bo di Padova. Adesso la novità, comunque già nell'aria, del Turazza. E a Ca' Spineda c'è chi teme che questo sia il preludio di una possibile disdetta dell'affitto firmato per l'ex Distretto.

Dai piani alti di piazza San Leonardo assicurano però che la realtà e diversa. Nel 2024, al Turazza, ci andranno i corsi che adesso trovano ospitalità all'ex Dogana, dove Padova e Venezia si dividono gli spazi ogni settimana: le aule vengono utilizzate tre giorni per i corsi veneziani e tre per quelli padovani. Il contratto per l'ex Distretto scadrà invece nel 2027 e verrà automaticamente rinnovato in assenza di comunicazioni contrarie. Ma qui si insinua il dubbio: come ogni contratto d'affitto, può essere rescisso col debito preavviso (in questo caso di sei mesi). Non è quindi un accordo blindato. Inoltre più di qualcuno a Ca' Foscari continua a ritenere troppo alto il canone di 200mila euro l'anno da pagare per mantenere i corsi all'ex Distretto. Quella del Turazza, concessione trentennale senza affitto ma solo con l'obbligo di provvedere ad allestimenti e manutenzione, viene vista come una soluzione più vantaggiosa.

La rettrice veneziana Tiziana Lippiello e il presidente di Fondazione Luigi Garofalo nei giorni scorsi si sono comunque sentiti. La rettrice ha anticipato la notizia dell'accordo trovato col Comune, specificando che gli obiettivi di Ca' Foscari sono quelli di crescere e di implementare l'offerta accademica. E che, per farlo, l'università ha bisogno di spazio. Da qui la scelta di accogliere la proposta del formulata dal sindaco Mario Conte, che vuole ancorare sempre più i corsi universitari alla città e al centro storico. Non ha fatto menzione di ripensamenti sugli accordi già presi, ma è anche vero il protocollo siglato col Comune viaggia sul medio-lungo termine: l'ingresso al Turazza è fissato per la fine del 2024. E in più di due anni possono accadere molte cose.

