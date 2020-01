Follador e le Pro Loco: «Questo rito non sparirà mai»

L'INTERVISTA

TREVISO «Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo per analizzare l'incidenza dei Panevin sull'inquinamento dal punto di vista scientifico. Si può discutere se è meglio farne tanti di piccoli, com'era una volta, o pochi di grandi. Ma la tradizione non sparirà mai. Non si può pensare a un azzeramento dei Panevin: sarebbe una grande sciocchezza. Se perdessimo la tradizione, e il fare comunità a essa collegato, non ci resterebbe più niente». Giovanni Follador, presidente dell'Unpli, l'unione delle Pro Loco del Veneto, apre la porta a indagini sanitarie e a possibili modifiche correlate per ridurre l'impatto delle pire date alle fiamme sulla qualità dell'aria. Ma allo stesso tempo esclude nel modo più categorico l'ipotesi di dire addio alla festa per eccellenza dell'Epifania.

Presidente Follador, nella notte dei Panevin nella Marca è stato toccato il picco di 445 microgrammi di Pm10 per metro quadrato. Sopra i cento la qualità dell'aria è pessima. L'allerta, almeno per ieri, è rientrata verso le 11. Cosa risponde a chi dice che le pire vanno fermate?

«Non è il picco che si registra in una sola notte all'anno a compromettere l'ambiente. È chiaro che i falò aumentano la concentrazione di polveri sottili. Ma non stiamo parlando che di poche ore. Ripeto: una volta all'anno. Ci possono anche essere nuovi accorgimenti a livello organizzativo. La tradizione, però, non può essere abbandonata. Perché allora tanto varrebbe restare sempre fermi, dato che ogni attività umana incide sull'ambiente. Non avrebbe alcun senso».

Qual è l'atteggiamento delle Pro Loco davanti alle richieste ambientaliste sempre più incalzanti?

«Le Pro Loco sono molto legate a questa tradizione. Una volta c'erano tanti piccoli Panevin. Ogni borgata aveva il proprio. Veniva organizzato da gruppetti di famiglie per stare assieme, bruciando simbolicamente l'anno vecchio e guardando gli auspici per quello appena iniziato. Già oggi ci sono molte meno pire nel territorio. Di fatto ci sono già stati degli accorgimenti per ridurre l'impatto ambientale. Siamo comunque disponibili a un confronto con figure competenti per valutare l'incidenza sulla salute dei cittadini».

Tra domenica e ieri sera nel trevigiano sono state incendiate oltre 200 cataste di legna. Potrebbe esserci un ulteriore ridimensionamento del numero di feste?

«Dopo aver analizzato la questione del punto di vista scientifico, potrebbero anche esserci eventuali accorgimenti a livello organizzativo. Ma non si può chiedere di cancellare un tratto della nostra identità che nasce dalla cultura rurale».

Com'è stata la risposta della gente ai Panevin?

«Anche quest'anno c'è stata un'ottima risposta di pubblico. E questo la dice lunga su quanto sia ancora sentita questa tradizione. Noi lavoriamo per non farla morire».

E lei dove ha festeggiato?



«Ho vissuto il Panevin nel quartier del Piave, dove sono stati organizzati una quarantina di falò accesi tutti allo stesso momento, al suono prolungato dell'Ave Maria, dalle staffette partite da Combai».

Mauro Favaro

