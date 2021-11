Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOCUSTREVISO Il coronavirus si fa strada tra i ragazzi. Sono 700 quelli contagiati. Praticamente un terzo dei trevigiani attualmente positivi. Il Covid è entrato in 146 classi. Tra queste, 45 sono in quarantena. Vuol dire che quasi mille studenti sono nuovamente costretti a seguire le lezioni da casa attraverso la didattica a distanza.LA PROSPETTIVA«Se i contagi aumenteranno, non possiamo escludere l'ipotesi di chiudere temporaneamente...