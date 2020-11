IL CASO

TREVISO «Siamo facendo molto più di quello che ci viene chiesto dal Ministero». E' tranquillo Antonello Fabbro, residente del Tribunale di Treviso, dopo che in Procura a Treviso si registra un nuovo focolaio Covid. Sono tre infatti i dipendenti degli uffici che nei giorni scorsi hanno contratto l'infezione. «Abbiamo provveduto - fa eco Massimo De Bortoli, il pubblico ministero svolge le funzioni di procuratore reggente per grado di anzianità - a prendere tutte le misure di sicurezza possibili, cominciando dai tamponi per tutti coloro che sono stati a stretto contatto con i tre. Per il momento non si segnalano altri casi, ma comunque il livello di guardia è stato elevato».

L'ATTENZIONE

«Al palazzo di giustizia - spiega il presidente Fabbro - si è notevolmente alzata la soglia di attenzione ma per ora i tre della Procura sono gli unici ad aver contratto il coronavirus. La situazione è ampiamente sotto controllo, del resto noi a Treviso abbiamo messo in campo più di quello che ci viene chiesto da Roma in fatto di sicurezza. Innanzitutto all'ingresso viene presa la temperatura, poi sono stati potenziati i distanziamenti con i divisori tra il pubblico e il personale delle cancellerie e dove possibile ne metteremo altri per mettere in sicurezza tutti i nostri dipendenti». E se in Procura gli accessi sono tutti verificati, con gli avvocati che possono entrare solo in caso di questioni urgenti o indifferibili, in Tribunale la stretta di vite è già operante da almeno dieci giorni. «Per quanto riguarda il pubblico - torna a dire Fabbro - gli accessi alle udienze penali è stato limitato alle persone che effettivamente devono essere presenti, tutti ovviamente dotati di mascherina. Peraltro il sistema prevede che le udienze si possano svolgere o in forma scritta o in remoto dove ovviamente non siano previste delle deposizioni. Questo vale sia per il civile che e per il penale anche se in quest'ultimo caso permane più di un resistenza da parte degli imputati, che devono dare il loro assenso e che complessivamente si rifiutano».

PRENOTAZIONI

Altro capitolo riguarda le prenotazioni online: l'utente, che sia un professionista o un cittadino, deve registrarsi poi può procedere, attraverso un calendario digitale elaborato secondo le esigenze dell'ufficio giudiziario, a fissare uno o più appuntamenti per svolgere tutte le pratiche presso le cancellerie competenti in un determinato giorno e orario. Direi che il sistema funziona - conclude Fabbro - e che molti, soprattutto avvocati, stanno sperimentando i vantaggi di un modello di prenotazione che verrà implementato anche quando la situazione tornerà alla normalità».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA