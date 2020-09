IL CASO

CASTELFRANCO Il focolaio esploso nell'azienda Aia di Vazzola si è spento: l'Usl della Marca non farà altri screening specifici. Allo stesso tempo, però, ce n'è un altro che continua a preoccupare. Anche perché è scoppiato in una struttura più che mai delicata: il reparto di Medicina dell'ospedale di Castelfranco. L'unità resterà blindata per almeno altri 10 giorni. Non verranno accolti nuovi pazienti fino a quando non si saranno azzerati gli effetti della scia di contagi da coronavirus emersa nei giorni scorsi. Il quadro complessivo fatto dall'Usl dopo gli ultimi test dice che ad oggi ci sono 19 contagiati: 6 pazienti su 74 (quattro asintomatici trasferiti nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto e due con lievi sintomi spostati in Malattie infettive a Treviso); 1 medico su 12; 2 infermieri su 22; 10 operatori sociosanitari su 24. «Alla luce di questi numeri, il reparto resterà chiuso fino a quando il problema non sarà risolto spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca abbiamo congelato l'unità anche per attendere che il personale oggi in quarantena, senza sintomi, rientri in servizio».

DIMISSIONI E TRASFERIMENTI

Nel frattempo i pazienti negativi vengono via via dimessi. Chi può, torna normalmente a casa. Per chi deve rientrare nei centri servizi per anziani, in particolare, è previsto un periodo di osservazione. Infine, si sta valutando la possibilità di usare alcuni posti del nuovo ospedale di comunità di Treviso per accogliere chi per svariati motivi non può rientrare subito nella propria abitazione. L'ipotesi è che il focolaio sia partito da un operatore contagiato da una persona esterna al reparto di Medicina. Ovviamente non c'è nessuna caccia. L'obiettivo è solo quello di individuare l'origine della scia di contagi per circoscriverla definitivamente. Quando si parla di un focolaio in ospedale, il pensiero non può che correre a quanto accaduto alla fine di febbraio nella Geriatria di Treviso, il reparto che registrò il primo contagio di coronavirus nella Marca e che di seguito venne completamente sigillato. I numeri, però, non sono minimamente paragonabili. Nel caso del maxi focolaio della Geriatria di Treviso le cose furono più complicate: furono contagiati 8 medici sui 13 e 51 su 80 tra infermieri e operatori.

NELLE RSA

L'altro fronte è quello delle case di riposo. Gli ultimi controlli hanno complessivamente evidenziato il contagio di 77 persone: 54 anziani e 23 operatori. Nella struttura dell'Oic di Vedelago c'è solo un ospite ancora positivo. Nel centro Villa Tomasi di Spresiano si è scesi da 21 a 15 anziani contagiati e da 9 a 7 operatori. Nella casa di riposo Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano sono ancora positivi 20 anziani (erano 23) e 6 operatori (erano 8). La situazione è stabile per quanto riguarda il centro servizi Opere Pie Riunite di Vidor: ci sono 8 ospiti positivi su 36 e 3 operatori su 14. È invece emerso un nuovo contagio nel centro Villa Fiorita di Cornuda. Qui sono risultati positivi 10 ospiti e 5 operatori.

LE VISITE

A livello generale, la buona notizia è che l'Usl è ormai riuscita a recuperare quasi tutte le prestazioni non urgenti, tra visite specialistiche ed esami strumentali, che erano state rinviate a data da destinarsi a causa del blocco dell'attività ordinaria degli ospedali scattata tra marzo e aprile, durante il picco dell'emergenza sanitaria. «Dovevamo recuperare 43mila visite tira le fila Benazzi il numero è progressivamente calato. Adesso ne mancano 396. Negli ultimi mesi è stato fatto davvero un grande lavoro per riuscire a recuperare tutte queste prestazioni nel più breve tempo possibile».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA